Калітвінцев назвав суму заборгованості Десни перед ним

Футболіст Владислав Калітвінцев став повноцінним гравцем Олександрії. Йому вдалося покинути Десну. Хоча чернігівський клуб винен йому чималу суму.

Представники чернігівської Десни намагалися оскаржити перехід Калітвінцева до Олександрії. Свою думку вони аргументували тим, що гравець самостійно покинув команду, хоча в нього ще залишалася чинна угода. І навіть подали скаргу до Палати спорів.

"Ситуація досі не закрита до кінця. Головне, що все вирішилося з моєю заявкою і мені дозволили грати за Олександрію. Залишилися лише фінансові питання, але це вже у процесі. Більше нічого не можу сказати. Буде рішення – люди цим займаються, всі папери лежать де тільки можна", – розповів Калітвінцев.

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Футболіст також розповів і про заборгованість, яка є перед ним у Десни.

"Заборгували зарплату за три місяці та підписний бонус. Я не називатиму точну суму, але заборгували достатньо – приблизно 50 – 60 тисяч доларів", – розповів Калітвінцев.

За його словами, в Десни є заборгованості перед іншими футболістами. Декому не платили по чотири – п'ять місяців. І лише перед вильотом на збори в Туреччину заплатили за два місяці.

При цьому що під час зимового трансферного вікна Десну покинуло чимало футболістів. Окрім Калітвінцева, з команди пішли Пилип Будківський (Полісся), Єгор Картушов (Металіст), Владлен Юрченко (Рига), Андрій Тотовицький (Колос).