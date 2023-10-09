"Щастить" із представницями Росії: Цуренко та Калініна з перемог стартували на турнірі в Китаї

Двоє українок вдало відіграли перше коло на змаганні WTA500 у Чженчжоу. Натомість Катерина Володько зупинилась на першій же суперниці.

У китайському місті Чженчжоу стартував престижний тенісний турнір серед жінок. На змагання категорії WTA500 з'їхались 28 спортсменок, пише 24 канал.

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Три українки в Китаї

Серед них і троє українок. Ангеліна Калініна напряму потрапила в основну сітку. У свою чергу Леся Цуренко та Катерина Володько вдало пройшли кваліфікацію.

У понеділок, 9 жовтня, дівчата відіграли свої перші матчі. На жаль, для Володько він став останнім. Українка намагалась дати бій господарці турніру Чжен Ціньвен, але зрештою перша ракетка Китаю тріумфувала у двох сетах (4:6, 3:6).

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Шлях через "нейтральних" росіянок

А ось інші дві представниці України пройшли у друге коло. Лесі Цуренко довелось стартувати проти "нейтральної" Діани Шнайдер. Тенісистка з Рівненщини на класі переграла росіянку, яка змогла нав'язати боротьбу лише у першому сеті (6:4, 6:2).

У другому раунді Цуренко гратиме проти першої ракетки Хорватії Донни Векіч. Також у наступне коло потрапила і Ангеліна Калініна.

Уродженка Нової Каховки без проблем розібралась із Еллен Перес з Австралії – 6:1, 6:3. Наступною опоненткою Ангеліни стане представниця Росії, а саме переможниця пари Вероніка Кудерметова – Вєра Звонарьова.