Калініна стартувала з яскравої перемоги у Чарльстоні: українка вибила суперницю з Білорусі

Ангеліна Калініна 4 квітня розпочала свій шлях із 1/32 турніру у Чарльстоні (США). Українська тенісистка здобула переконливу перемогу білорускою Олександрою Соснович.

Олександра Соснович – Ангеліна Калініна 0:2 (4:6, 4:6)

1 годину 38 хвилин тривав перший матч українки у США. Вже у першому колі Калініній випав складний екзамен проти Олександри Соснович із Білорусі (WTA №51), пише 24 канал.

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Матч почався із виграного гейму для українки. Ключовим став сьомий гейм, коли Калініна вирвалась уперед – 3:4. Далі обидві тенісистки взяли по одному розіграші, але останній був за Ангеліною. Слід виділити, що десятий гейм був найдовшим у партії, але переможним для української тенісистки – 4:6.

Другий сет розпочався за сценарієм першого, але цього разу Калініна взяла два гейми поспіль – 0:2. Далі Соснович знову зробила камбек та зрівняла рахунок до 2:2. Однак цього було замало для перемоги у цій партії.

Калініна дотиснула білоруску та вибила її з турніру – 4:6.

Ангеліна Калініна пробилась в 1/16 фіналу турніру WTA у Чарльстоні.

За матч Калініна зробила 4 подачі на виліт, 3 подвійні помилки та відіграла 6 із 9-ти можливих брейків.

Її наступною суперницею стане казашка Єлена Рибакіна, яка добре знайома українським прихильникам тенісу. Саме ця тенісистка програла Еліні Світоліній на Олімпіаді-2020 у боротьбі за "бронзу".