Можлива зустріч з росіянкою: Калініна здолала тенісистку зі США на турнірі в Лінці

Перша ракетка України вдало стартувала на змаганні в Австрії. Ангеліна без проблем пройшла Алішу Паркс і тепер протистоятиме німкені.

Аліша Паркс – Ангеліна Калініна 4:6 / 5:7

У австрійському Лінці стартував жіночий тенісний турнір категорії WTA250. Серед його учасниць є одна українка – перша ракетка країни Ангеліна Калініна, пише 24 канал.

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Уродженка Нової Каховки є одним з фавориток змагання. Дівчина сіялась під 4 номером і отримала у першому колі непросту суперницю Алішу Паркс. Американка посідає 51 місце у рейтингу WTA.

Втім Ангеліна не змусила сумніватись у своїй перевазі. Перший сет вона виграла з рахунком 6:4, а другий – 7:5. Протягом гри, яка тривала менше двох годин, Калініна зробила три ейси та допустила три подвійні помилки.

Перемога дозволила Ангеліні вийти до 1/8 фіналу. Там жеребкування звело її зі 124 ракеткою світу Анною-Леною Фрідзам з Німеччини. Поєдинок відбудеться 9 лютого приблизно об 11:00 за київським часом.

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Минулого року українка вилетіла саме на стадії 1/8 фіналу від росіянки Кудерметової. А ось у випадку проходу німкені зараз Калініна може потрапити на іншу спортсменку з РФ Потапову, яка буде протистояти іншій представниці Німеччини Юлі Німаєр.