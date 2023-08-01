Калініна без шансів програла американці на старті турніру WTA у Вашингтоні

Експерша ракетка України Ангеліна Калініна не зуміла пробитися в друге коло змагань у Вашингтоні. Українська тенісистка поступилася фіналістці Australian Open-2021 Дженніфер Бреді.

Ангеліна Калініна (Україна) – Дженніфер Бреді (США) 2:6, 1:6

У першому раунді Ангеліна Калініна зустрічалася з американкою Дженніфер Бреді, яка займає в рейтингу WTA місце під номером 1056. Проте легкої прогулянки для української тенісистки не вийшло, пише 24 Канал.

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Прикра поразка на старті

Дженніфер Бреді через травму пропустила два роки. Тож турнір у Вашингтоні став лише другим для американки після повернення на корт.

На жаль, Ангеліна Калініна не змогла продемонструвати свою найкращу гру та поступилася за підсумком двох сетів – 2:6 та 1:6. Це друга поразка українки в очних зустрічах суперниць. У 2019 році тенісистки перетиналися на турнірі в Досі.

Зазначимо, що Бреді у 2021 році була фіналісткою Australian Open-2021, де програла вирішальний матч Ноамі Осака з Японії. Прикра травма коліна надовго залишила Дженніфер поза грою. Лише у липні 2023 року вона змогла повернутися на корт.

Відеоогляд матчу Калініна – Бреді

Нагадаємо, що у першому ранді одиночного розряду турніру WTA 500 у Вашингтоні перемоги здобули українки Еліна Світоліна та Марта Костюк. Світоліна здолала "нейтральну" експершу ракетку світу Вікторію Азарєнка, а Костюк у фантастичному поєдинку перемогла переможницю US Open-2019 Б'янку Андреєску.

. Наступного тижня Ангеліна Калініна зіграє на турнірі WTA 1000 у Монреалі.