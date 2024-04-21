Не стримав обіцянку: шокуючі подробиці розмови Мбаппе з керівництвом ПСЖ

Нещодавно з'явилась інформація, що Кіліан Мбаппе готується до переходу в мадридський Реал на правах вільного агента. Вияснились шокуючі подробиці розмови між футболістом і Нассером Аль-Хелаїфі.

Раніше Кіліан Мбаппе заявив, що перемога ПСЖ у Лізі чемпіонів не змінить його рішення щодо майбутнього у клубі. Офіційно про перехід француза в Реал ще не повідомлялось.

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Керівництво ПСЖ обурено діями Мбаппе

Французький нападник двічі обіцяв ПСЖ продовжити контракт.

Напередодні поєдинку з Лор'яном, який відбувся 12 серпня 2023 року Мбаппе зустрівся з Нассеру Аль-Хелаїфі і пообіцяв йому, що продовжить кар'єру в паризькому клубі. Через це гравця, якого було відсторонено від тренувань, повернули до загальної групи. Після наступного матчу проти Тулузи, який пройшов 19 серпня того ж року, футболіст публічно підтвердив існування угоди, що розвіяло конфлікт між ним та президентом ПСЖ.

Однак у 2024 році стало відомо, що Кіліан все ж планує перейти до Реала на правах вільного агента після закінчення контракту з ПСЖ. Керівництво парижан обурилось таким розвитком подій. Відомо, що гравець оголосив про свій остаточний вибір Нассеру Аль-Хелаїфі і запевнив, що впевнений у своєму рішенні. Не погодившись з бажанням президента Мбаппе викликав гнів свого керівництва.

Проте попри своє рішення Кіліан Мбаппе має мету здобути історичний титул Ліги чемпіонів разом з ПСЖ.

У сезоні-2023/24 в загальному Кіліан Мбаппе провів за ПСЖ 42 поєдинки, у яких забив 41 м'яч та передав 9 гольових передач.

Нагадаємо, що Мбаппе вже давно прагнув перейти в мадридський клуб, але ПСЖ відхиляв пропозиції щодо покупки гравця. У 2022 році між футболістом і Реалом була укладена усна домовленість про перехід, але згодом Кіліан відмовився і продовжив контракт з паризьким клубом. У 2024 році француз вкотре вирішив підписати контракт з "вершковими". Крім того, Мбаппе та його родина звернулися до керівництва мадридського клубу з проханням підписати і його брата Етана.