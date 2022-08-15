Для Динамо це буде третій матч у кваліфікації Ліги чемпіонів. Перед тим кияни успішно здолали турецький Фенербахче та австрійський Штурм. На черзі – португальська Бенфіка.

До теми У киян ніхто не вірить: прогноз на матч Динамо – Бенфіка у кваліфікації Ліги чемпіонів

У попередніх раундах кваліфікації єврокубків команди могли самі вибирати транслятора матчу. Тому матчі Динамо проти Фенербахче та Штурму транслювали на Setanta Sport. Натомість раунд плей-офф кваліфікації показує вже той канал, яки купив права на показ матчів Ліги чемпіонів.

Офіційним транслятором Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій в Україні є Megogo. Саме на цій платформі й відбудеться показ матчу Динамо – Бенфіка 17 серпня. Початок матчу запланований на 22:00. А перед тим о 21:00 буде передматчева студія з експертами.

Дивитися онлайн матч Динамо – Бенфіка також можна буде на платформі Volia TV через канали "Megogo Футбол". Ця платформа теж є офіційним транслятором Ліги чемпіонів в Україні.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Динамо – Бенфіка.

Хто покаже матч Динамо – Бенфіка в Україні.

Матч Динамо – Бенфіка дивитися на Мегого