Рекордна кількість Гран-прі без Росії та Китаю: як виглядає календар Формули-1 на 2023 рік

Організатори "королівських перегонів" затвердили 23 етапи, які стануть частиною наступного сезону. Цікаво, що кілька гонок приймуть США та Італія.

Всього 1,5 місяці залишилось до старту нового сезону Формули-1. Трофей буде захищати пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, який дуже впевнено переміг у 2022 році.

До теми Все заради США: Формулу-1 можуть розширити до 12 команд

Тим часом організатори остаточно затвердили календар етапів на цей рік. У ньому буде рекордна кількість гонок в історії – аж 23. Очікувалось, що їх буде ще більше, але Гран-прі Китаю знову не допустили до сезону через жорсткі ковідні правила в країні.

Це вже буде четвертий рік поспіль, як Шанхай не прийме Гран-прі Формули-1. Цікаво, що одразу три гонки пройдуть на території США, їх приймуть автодроми в Маямі, Остіні та Лас-Вегасі. Також повертається у сезон Катар, який у 2022 році відмовився від гонки через підготовку до проведення ЧС-2022.

НОМЕР ГРАН-ПРІ АВТОДРОМ ДАТА 1 Бахрейн Сахір 5 березня 2 Саудівська Аравія Джидда 19 березня 3 Австралія Мельбурн 2 квітня 4 Азербайджан Баку 30 квітня 5 США Маямі 7 травня 6 Італія Імола 21 травня 7 Монако Монако 28 травня 8 Іспанія Каталунья-Монтмело 4 червня 9 Канада Монреаль 18 червня 10 Австрія Шпільберг 2 липня 11 Велика Британія Сільверстоун 9 липня 12 Угорщина Хунгарорінг 23 липня 13 Бельгія Спа-Франкоршам 30 липня 14 Нідерланди Зандвоорт 27 серпня 15 Італія Монца 3 вересня 16 Сінгапур Маріна Бей 17 вересня 17 Японія Сузука 24 вересня 18 Катар Лусаїл 8 жовтня 19 США Остін 22 жовтня 20 Мексика Мехіко 29 жовтня 21 Бразилія Інтерлагос 5 листопада 22 США Лас-Вегас 18 листопада 23 ОАЕ Яс Маріна 26 листопада

Також у календарі на 2023 рік мала опинитись гонка в Росії. Але минулого року Формула-1 розірвала контракт з фашистською державою через її повномасштабне вторгнення в Україну.