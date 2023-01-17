Рекордна кількість Гран-прі без Росії та Китаю: як виглядає календар Формули-1 на 2023 рік
Джерело:сайт Формули-1
Організатори "королівських перегонів" затвердили 23 етапи, які стануть частиною наступного сезону. Цікаво, що кілька гонок приймуть США та Італія.
Всього 1,5 місяці залишилось до старту нового сезону Формули-1. Трофей буде захищати пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, який дуже впевнено переміг у 2022 році.
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Тим часом організатори остаточно затвердили календар етапів на цей рік. У ньому буде рекордна кількість гонок в історії – аж 23. Очікувалось, що їх буде ще більше, але Гран-прі Китаю знову не допустили до сезону через жорсткі ковідні правила в країні.
Це вже буде четвертий рік поспіль, як Шанхай не прийме Гран-прі Формули-1. Цікаво, що одразу три гонки пройдуть на території США, їх приймуть автодроми в Маямі, Остіні та Лас-Вегасі. Також повертається у сезон Катар, який у 2022 році відмовився від гонки через підготовку до проведення ЧС-2022.
|НОМЕР
|ГРАН-ПРІ
|АВТОДРОМ
|ДАТА
|1
|Бахрейн
|Сахір
|5 березня
|2
|Саудівська Аравія
|Джидда
|19 березня
|3
|Австралія
|Мельбурн
|2 квітня
|4
|Азербайджан
|Баку
|30 квітня
|5
|США
|Маямі
|7 травня
|6
|Італія
|Імола
|21 травня
|7
|Монако
|Монако
|28 травня
|8
|Іспанія
|Каталунья-Монтмело
|4 червня
|9
|Канада
|Монреаль
|18 червня
|10
|Австрія
|Шпільберг
|2 липня
|11
|Велика Британія
|Сільверстоун
|9 липня
|12
|Угорщина
|Хунгарорінг
|23 липня
|13
|Бельгія
|Спа-Франкоршам
|30 липня
|14
|Нідерланди
|Зандвоорт
|27 серпня
|15
|Італія
|Монца
|3 вересня
|16
|Сінгапур
|Маріна Бей
|17 вересня
|17
|Японія
|Сузука
|24 вересня
|18
|Катар
|Лусаїл
|8 жовтня
|19
|США
|Остін
|22 жовтня
|20
|Мексика
|Мехіко
|29 жовтня
|21
|Бразилія
|Інтерлагос
|5 листопада
|22
|США
|Лас-Вегас
|18 листопада
|23
|ОАЕ
|Яс Маріна
|26 листопада
Також у календарі на 2023 рік мала опинитись гонка в Росії. Але минулого року Формула-1 розірвала контракт з фашистською державою через її повномасштабне вторгнення в Україну.