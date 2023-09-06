Динамо позбулось нерезультативного легіонера: несподіваний варіант для продовження кар'єри

Київське Динамо відпускає вже другого футболіста за ці два дні. Не встиг команду покинути багаторічний капітан Сергій Сидорчук, як кияни оголосили про відхід ще одного гравця.

6 вересня київський клуб оголосив про оренду Кахіма Перріса. Ямайський легіонер продовжить свою кар'єру в азербайджанському Сабаху.

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Луческу він не потрібен

Кияни позбулись нерезультативного футболіста збірної Ямайки.

До кінця сезону-2023/2024 Перріс виступатиме у складі віцечемпіона Азербайджану, який не надто вдало розпочав новий сезон.

Новий клуб 23-річного правого вінгера йде лише на 8-му місці серед 10 клубів азербайджанської Прем'єр-ліги, набравши 4 бали у 4-х турах.

Це вже другий трансфер киян за останні два дні (5-6 вересня). Днем раніше вони оголосили про відхід багаторічного капітана Сергія Сидорчука, який тепер виступатиме за бельгійський Вестерло.

За інформацією ЗМІ, Інший динамівець Денис Гармаш вже приїхав на медогляд у хорватський Осієк.

Перріс нічим не здивував у футболці Динамо