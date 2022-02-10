Качараба підвів команду у принциповому дербі в Кубку Чехії: українець отримав вилучення

Славія 10 лютого приймала Спарту у чвертьфіналі Кубка Чехії. Участь у матчі взяв Тарас Качараба.

Вилучення українця

Український центрбек вийшов у стартовому складі Славії, але зіграти увесь матч не зумів. На 86-й хвилині Тарас Качараба отримав другу жовту картку, яка автоматично привела до вилучення, повідомляє 24 канал.

До речі Нападник Бенфіки Яремчук відновився від незвичної травми ока

Українець підвів команду, хоча рахунок у зустрічі вже був 0:2 на користь Спарти. Гості забили двічі ще у першій 45-хвилинці.

Славія вибула із Кубка Чехії.

Цікаво, що Славія та Прага йдуть поруч у турнірній таблиці чемпіонату – друге та третє місця відповідно. Між ними різниця лише у два очки на користь клубу українця.

Що відомо про Качарабу у Славії

Тарас Качараба поповнив чеський клуб у січні 2021 року на правах оренди. Після чого повернувся у Слован. Але вже 1 січня 2022-го підписав повноцінний контракт із Славією.

У сезоні-2021/2022 український захисник провів 24 поєдинки, у яких забив один гол.

Його угода з командою розрахована до кінця грудня 2024 року.

Відеоогляд матчу Славія – Спарта