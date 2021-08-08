Це великий успіх, – у Кабміні відреагували на результати України на Олімпіаді в Токіо

У Токіо в неділю, 8 серпня, завершилися Олімпійські ігри-2020. Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт поділився враженнями від виступів українських атлетів.

Важко почали Олімпіаду

В ефірі UA: Перший політик зазначив, що "ми важко розпочинали Олімпіаду, був великий тиск, особливо, коли наші лідери не брали нагород". Проте, все завершилося добре і "19 медалей – це реально великий успіх для України".

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Потім наші спортсмени почали вигравати, перемагати. Бронза – велика нагорода на Олімпіаді. Так, нам не пощастило завоювати більше золотих медалей,

– сказав він.

Болюча поразка Хижняка

Міністр пояснив, що болючою для всієї України стала поразка Олександра Хижняка. Адже від нього чекали лише "золото" і все до цього йшло.

Він переміг, це, як говорили, був золотий бій за перше місце.Ми розуміли, що він буде чемпіоном, тому що бразилець був йому під силу. Але так сталося,

– зауважив Вадим Гутцайт.

Україна – у ТОП-20 в світі

На Олімпійських іграх-2020 у Токіо Україна завоювала 19 медалей. Ми у ТОП-20 за кількістю нагород – зайняли 16 місце в заліку всіх країн.

206 учасників Олімпіади, ми – 16 по медалях. Я вважаю, що це успіх. Треба про це говорити, треба про це кричати, дякувати всім нашим спортсменам і тренерам,

– наголосив політик.

Він також подякував українській спортивній спільноті та всім громадянам України за підтримку. За його словами, її було дуже добре відчутно.

Українці вболівали за атлетів

"Мені дзвонили, писали, як і всім спортсменам. Ми відчували підтримку, відчували, що всі вболівають. Коли я повернувся до Києва – всі писали, зустрічали", – додав Вадим Гутцайт.

Наприклад, вчора мене зупинила поліція і кажуть, мовляв, як шкода, що програв Хижняк, зате бронза в артистичному плаванні. Так що всі вболівали, всі дивилися, дуже приємно, коли вся країна вболіває за наших спортсменів,

– підсумував глава Мінспорту.

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