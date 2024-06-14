Несподіване призначення: команду Другої ліги очолить легенда українського жіночого футболу

14 червня 2024, 15:27
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Джерело:

Український футбол

В наступному сезоні низка клубів Української Прем'єр-ліги створять резервні команди, які гратимуть в Другій лізі. Одну з них очолить колишня гравчиня збірної України Ія Андрущак.

Керівництво полтавської Ворскли визначилося з тренерським штабом новоствореної резервної команди. Ворсклу-2 очолить відома в минулому футболістка Ія Андрущак.

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Перша тренерка чоловічих команд в Україні

У листопаді минулого року Андрущак очолила юнацьку команду Ворскли U-19. Вона стала першою жінкою в Україні, яка тренувала чоловічу команду. За підсумком сезону підопічні колишньої гравчині збірної України фінішували на дев'ятому місці в чемпіонаті команд U-19.

У першості Другої ліги 2024/25 братиме участь команда Ворскла-2. Її склад сформують з гравців 2004 року народження та молодше. Саме з ними працювала Андрущак в U-19.

Легендарна футболістка збірної України

  • Під час ігрової кар'єри Андрущак захищала кольори Легенди, Житлобуда-1 та Житлобуда-2/Ворскла.
  • Вона двічі номінувалася на звання найкращої футболістки України (2011, 2013).
  • Андрущак тричі ставала чемпіонкою України (2005, 2008, 2018). 
  • У складі збірної України легендарна футболістка зіграла 58 матчів, у яких забила два голи. Тричі вона виводила команду з капітанською пов'язкою.
  • Після завершення кар'єри футболістки отримала тренерський диплом.
Автор: Сергій Шаховець