Звірський вчинок: івуарійська футболістка стала на ногу українці, коли та лежала – відео

Харківський Житлобуд-2 та Восход з Херсонщини 14 травня провели поєдинок 8 туру другого етапу чемпіонату України з футболу серед жіночих команд Вищої ліги.

Жахливий фол івуарійки

Харківські футболістки здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0. Та гру затьмарив ганебний вчинок івуарійської легіонерки Восходу Інес Гогогуй.

Дивіться також Гол ексгравця Динамо Віди привів Бешикташ до чемпіонства у Туреччині: відео

Легіонерка гостей навмисно наступила на ногу Тетяні Китаєвій з Житлобуд-2, коли та лежала на газоні.

Партнерки по команді відразу заступилися за Китаєву, а Гогогуй від стусанів врятувала арбітриня. Івуарійка отримала пряме вилучення.

На щастя, Китаєва змогла продовжити поєдинок.