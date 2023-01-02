Головний хейтер Ломаченка несподівано заступився за любителя московських попів: дісталося Усику

Епатажний український боксер Іван Редкач продовжує ловити хайп на скандальних новинах. Приводом стали останні відео Ломаченка зі зверненням митрополита УПЦ МП Лонгіна.

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко більше уваги приділяє релігійним темам, ніж боротьбі українського народу із російськими загарбниками. Великого розголосу в суспільстві викликали останні дві публікації Ломаченка із митрополитом УПЦ МП Лонгіна.

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Редкач заступився за Ломаченка і потролив Усика

На черговий зашквар Ломаченка відреагував його системний хейтер Іван Редкач. Проте цього разу одіозний боксер став на захист колишнього чемпіона світу.

Де ви почули, що він за московського патріарха? Де ви почули, що він не любить Батьківщину? Він за Українську православну церкву. Чому немає свободи слова? Забули, що саме Василь – дворазовий олімпійський чемпіон України, а не Росії. І завжди на міжнародній арені звучав гімн України, прапор піднімався український. Комсомолу більше немає, а церкви залишились,

– написав Редкач.

Але Редкач не був би самим собою, якби не підлив бензину у вогонь. Дісталося куму Ломаченка Олександру Усику. На думку хейтера, Усик мав заступитися за свого друга під час скандалу.

"Скажіть, будь ласка, ось Усик, брат Васі, чому ніколи не заступиться за нього, за брата? Грош ціна такому братові. Ви самі бачите все! Коли ображають брата, сестру, рідних, брата за брата – це було споконвіку. А цей брат навіть і слова не каже. Його друга-брата брудом поливають, а братик осторонь кайфує. Н***й таку братву", – прокоментував Редкач.

Зазначимо, що раніше Редкач постійно висміював Ломаченка та Усика за їхню релігійність. Очевидно, що насправді одіозний боксер лише привертав до себе більше уваги завдяки гострим висловлюванням про знаменитостей.