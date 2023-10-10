"Не хоче спілкуватися ні з ким з Росії": любитель Путіна красиво відшив країну-терористку

Воротар Лаціо був відомий своєю лояльністю до РФ та навіть хотів грати за їх збірну. Втім після слави в Лізі чемпіонів думка Проведеля різко змінилась.

У вересні свою хвилину слави отримав воротар Лаціо Іван Проведель. Італієць у матчі Ліги чемпіонів забив гол у ворота Атлетіко, вирвавши для римлян нічию (1:1).

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Любитель Росії кинув Росію

Втім у 29-річного футболіста є й інша сторона медалі. Його мати є росіянкою, а сам Іван чимало висловлювався про любов до країни-терористки. Більш того, Іван заявляв, що готовий грати за збірну Росії.

Однак реальність виявилась куди більш неприємною для росіян. Тренер воротарів місцевої збірної Віталій Кафанов розповів, що Проведель відмовився мати будь-які контакти з РФ.

Ми стежимо за успіхами Вані. Знаємо, що він навіть забив гол. На жаль, Ваня відмовився з нами спілкуватися. Я попросив Російський футбольний союх мене з ним зв'язати. Він сказав, що не хоче спілкуватися ні з ким з Росії. Він міг бути викликаний на цей збір, я тому і шукав його,

– бідкається Кафанов.

"Ватна" поведінка Проведеля

Варто відзначити, що за два дні до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Проведель називав себе наполовину росіянином. Ба більше, за словами Івана, Владімір Путін є "сильною особистістю на чолі великої держави".

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Правда, після початку повномасштабної війни Проведель виклав пост із закликом "Ні війні", але більше про Україну не висловлювався. При цьому на його сторінці в інстаграм все так само залишається російський прапор.

Іван перейшов у Лаціо влітку 2022-го із Спеції і вже встиг награти 55 матчів, ставши віцечемпіоном Серії А. Більш того, у вересні цього року Проведель отримав виклик у збірну Італії. але поки так за неї і не дебютував.