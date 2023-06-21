Італійці розроблюють дизайн: спорткомплекс ХПІ відновлюється після жахливого обстрілу
Росіяни 24 червня вдарили по спорткомплексу ХПІ. Атака знищила цей спортивний обєкт.
Найменше постраждав басейн. Зараз його відновили, туди вже почали приходити люди. Про це 24 Каналу сказала кореспондентка з Харкова Анна Черненко.
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Спорткомплекс отримає нове життя
Торік були повністю побиті стіни, плавало сміття у воді. У спорткомплексі займалися не лише студенти, а й чимало харків'ян та спортсменів, відомих у світі. Остаточна реконструкція потребує чималих коштів.
Так, у квітні держава виділила 2 мільйони гривень на ремонт спорткомплексу та іншого навчального закладу, який постраждав у аркові. Басейн та один з навчальних корпусів, який був пошкоджений, вже полагодили.
Який вигляд має спортивний об'єкт, де займалося чимало людей / Фото 24 Каналу
Італійці взялися робити дизайн майбутнього спорткомплексу ХПІ. Він буде дуже красивим. У червні почалася розробка, до середини осені обіцяють показати готовий проєкт. За ці 4 місяці мають шукати кошти, щоб почати його реалізовувати.
"Усі працівники, колишні і чинні студенти, батьки людей, які займалися у спорткомплексі, і самі спортсмени долучалися до розбору завалів та відновлення Завдяки їм зекономити великі кошти, які могли піти на більш серйозні роботи. Розбір завалів робили самі працівники, і за це їм велика подяка", – підсумувала Черненко.
Вчергове переконуємося, що ми, українці, на відміну від нашого північного сусіда, вміємо гарно відбудовувати, а не руйнувати. Невдовзі усі побачать красномовне "до та після".
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