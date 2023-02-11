Колишній тренер Андрія Шевченка опинився в реанімації

Нещасний випадок трапився з відомим італійським тренером Альберто Дзаккероні. Внаслідок падіння фахівець отримав важку травму голови та був доставлений у лікарню.

Побутову травму 69-річний тренер отримав перебуваючи у власному домі. Вечором 10 лютого Дзаккероні впав на підлогу, отримавши сильний удар головою. Карета швидкої допомоги негайно доставила тренера у відділення інтенсивної терапії.

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Лікарі діагностували у Дзаккероні закриту черепно-мозкову травму. Італійський тренер досі перебуває без свідомості. Тож медики не дають ніяких прогнозів щодо стану його здоров'я.

Перший італійський тренер Шевченка

Нагадаємо, що Альберто Дзаккероні очолював три провідні італійські команди – Мілан, Інтер та Ювентус.

На початку сезону 1998/99 італієць очолив "россонері", яких привів до чемпіонського титулу. Влітку 1999 року Мілан підписав форварда Динамо Андрія Шевченка, для якого Дзаккероні став першим тренером в Італії.

Андрій Шевченко разом з Альберто Дзаккероні / twitter.com/Zaccheroni_

Через конфлікт з власником клубу Сільвіо Берлусконі фахівець вимушений був залишити команду у 2001 році.