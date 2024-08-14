Даніеле Орсато розпочав працювати у футбольній структурі Росії. Італійський рефері отримав посаду у експертно-суддівській комісії у російському футбольному союзі, пише 24 канал із посиланням на росЗМІ.

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Хто такий Даніеле Орсато

У своїй професійній кар'єрі італійський арбітр провів чималу кількість єврокубкових поєдинків, включно з фіналом Ліги чемпіонів між Баварією та ПСЖ у сезоні-2019/2020.

Також Орсато працював на трьох поєдинках чемпіонату світу-2022 у Катарі. Був головним рефері у півфіналі Хорватія – Аргентина на тому турнірі. На Євро-2024 арбітр відпрацював 4 матчі. Останнім матчем для італійця став чвертьфінал Англія – Швейцарія у Німеччині.

До слова. У 2020 році Даніеле Орсато визнали найкращим рефері у світі за версією IFFHS.

Нагадаємо, у вересні 2023 року президент УЄФА Александр Чеферін повідомив, що національна збірна ворожої країни та команди з російського чемпіонату продовжують бути дискваліфіковані з асоціації до кінця війни в Україні.