В Італії відправили за ґрати винного у смерті капітана Фіорентини Асторі

Колишній капітан італійської Фіорентини Давіде Асторі помер у березні 2018 року. Через три роки в Італії знайшли винного у смерті футболіста.

У справі про смерть Асторі підробили важливий документ

Покарання отримав професор Джорджіо Галанті. Чоловік отримав один рік позбавлення волі через підробку документів, пов'язаних зі смертю Асторі.

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Повідомляється, що Галанті – останній, хто підписував сертифікат профпридатності, який дозволяв Асторі професійно займатися футболом. Дата підпису документу – 10 липня 2017 року.

Документ був умовою для отримання сертифікату. Його підробили через рік після смерті гравця – 19 квітня 2019 року.

У звіті поліції вказано, що документ було підроблено, щоб відвести підозри від Галанті. Повідомляється, що професор не провів усіх необхідних оглядових тестів, що досліджують роботу серця.

Тому Галанті підозрювали у професійній халатності.

Прокуратура вимагала півтора року ув'язнення, але суд обмежився одним роком за ґратами для Галанті.

Що відомо про смерть Асторі

4 березня 2018 року в готельному номері виявили мертвим футболіста італійської Фіорентини Давіде Асторі. Асторі помер на 32 році життя.

Згодом було відкрито провадження проти двох медиків, які визнали Асторі придатним до занять спортом попри присутні у спортсмена сердечні аномалії.

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