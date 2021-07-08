Луческу дав добро: в Італії відбуваються перемовини щодо трансферу Супряги у Дженоа

21-річний нападник Владислав Супряга близький до того, щоб змінити клубну прописку. На заміну Динамо прийде Дженоа, з яким вже ведуть перемовини.

Перехід у Серію А все ближче

В одному з центральних готелів Мілана відбулась зустріч представників Дженоа та Динамо. За круглим столом обговорювався потенційний трансфер Владислава Супряги.

До теми Середняк Серії А зробив пропозицію чемпіону світу з Динамо: сума трансферу

Італійський клуб є найбільш близьким до підписання нападника чемпіона УПЛ. Скільки готові заплатити за чемпіонат світу у складі збірної України U-20? Точна сума, яку Дженоа може віддати за динамівця не повідомляється. У інформаційному просторі літали різні цифри. Начебто керівництво італійців пропонувало за трансфер Супряги 5 мільйонів євро плюс бонуси за можливість придбати Владислава.

Раніше "ТаТоТаке" повідомляв, що клуб Серії А був готовий викласти за перехід українського форварда 7-8 мільйонів євро. Головний тренер Динамо Мірчі Луческу схоже перестав бачити перспективу у Супрязі та дав добро на його трансфер.

Також італійці роздумують над орендою нападника. Мова може йти про оренду з правом обов'язкового викупу футболіста. Можливий варіант – 1+9 мільйонів євро.

У минулому сезоні потенційно новий клуб українця із 42 очками посів 11 сходинку.

Відзначимо, що Супряга взяв участь у передостанньому спарингу Динамо на зборах в Австрії. Однак вимушено покинув поле на 69-й хвилині через травму лівого бедра. Про серйозність травми та термін відновлення наразі не повідомляється.