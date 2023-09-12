В традиційних кольорах: в якій формі Україна та Італія зіграють у матчі відбору на Євро-2024

Тренерські штаби збірних України та Італії визначилися з кольорами форм, в яких команди зіграють матч кваліфікації Євро-2024. Гра відбудеться у вівторок, 12 вересня.

Матч між Італією та Україною відбудеться в Мілані на легендарному стадіоні "Сан-Сіро". Це буде перший матч між командами в цьому відборі.

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В день матчу тренерські штаби обох збірних визначилися з кольорами форм, в яких команди проведуть матч. Італія обрала "домашню" форму синього кольору. Відтак збірній України дісталася теж "домашня" форма у жовтих кольорах.



Італія зіграє у синій формі, а Україна – в жовтій / фото Олександра Гливинського

Матч Італія – Україна розпочнеться о 21:45. Онлайн-трансляція матчу Італія – Україна доступна на сайті 24 Каналу.

Варто відзначити, що з 2023 року збірна Італії виступає у формі від adidas. До цього 20 років "скуадра адзурра" виступала у формі від іншого німецького виробника – Puma. Тож на новій формі італійської збірної з'явилися традиційні три смужки, які розмістили на плечах. А сама форма має декоративні елементи.

Правда нова форма поки не принесла успіху італійцям. В першому ж матчі в цій формі вони програли вдома Англії. А у фіналі чотирьох Ліги націй посіли третє місце.

Щодо України то наша команда і далі одягається у форму виробництва Joma, попри скандал щодо співробітництва цієї компанії з росіянами.