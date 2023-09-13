Дубль в українські ворота оформив Фраттезі. Команда Сергія Реброва змогла відповісти голом Ярмоленка ще у першому таймі. Але на більше "синьо-жовтих" не вистачило. Могли українці вирвати нічию на останніх хвилинах матчу, якби Конопля точніше пробив головою після передачі Мудрика.

Варте уваги Помилка ціною в перемогу: Судаков розповів, чому "подарував" гол Італії у ворота України

Ребров: Італія діяла дуже інтенсивно, ми деколи не встигали за цим ритмом

У підсумку – 2:1, перемога Італії, яка завдяки цьому результату опустила Україну на 3-тє місце у групі "С". В обох збірних по 7 балів, стільки ж у північних македонців, які перемогли Мальту, та йдуть четвертими.

Ребров прокоментував поразку своєї команди на "Сан-Сіро". Сергій Станіславович запевнив, що зарано робити аналіз матчу, як то кажуть "по гарячих слідах". Однак тренерський штаб збірної обов'язково його зробить дещо пізніше.

Тренер "синьо-жовтих", як і Георгій Судаков, запевнив, що суперник не здивував своєю грою. Італійці намагались грати дуже інтенсивно вже зі стартових хвилин, а швидкий гол вже на 12-й хвилині матчу допоміг їм у цьому.

Вони створювали моменти, але я вдячний хлопцям за те, що вони повернулися до гри. Ми забили м’яч, мали декілька моментів у другому таймі, аби зрівняти рахунок. Подякую хлопцям ще раз, адже дуже непросто грати після важкого поєдинку з Англією. Повторюся, Італія діяла дуже інтенсивно, ми деколи не встигали за цим ритмом,

– розповів тренер української збірної.

Ребров додав, що хлопця було складно грати проти двох топових суперників, коли між матчами лише три дні різниці. Також український спеціаліст не розуміє, чому усі так говорять про якусь "кризу" у збірній Італії, яка довела на футбольному полі, що жодної "кризи" у неї немає.

"Не вистачило одного гола"

Український тренер розповів, чого не вистачило його команді у першій очній зустрічі проти "скуадро адзурри".

"Не вистачило одного гола. Дуже складно грати через два дні. Ми намагалися більше пресингувати суперника, але я бачив по хлопцях, що їм дуже важко – у грі з Англією вони віддали багато сил. Хочу ще раз нагадати, із ким ми граємо. Не розумію, чому всі говорять, що зараз у збірної Італії криза", – відповів наставник.

Однак у другому таймі гра українців стала кращою.

"Футболісти просто відпочили після дуже важкого першого тайму. На початку другого вони створили кілька моментів, намагалися грати з м’ячем. Ми вказали на кілька помилок, зробили певні зауваження, але я вважаю, що це більше психологія самих гравців", – сказав очільник "синьо-жовтих".

"Шанси є, навіть коли їх немає": про вихід на Євро-2024

Також наставник українців відзначив атмосферу на легендарному "Сан-Сіро", де його збірна зіграла вперше у своїй історії. Ребров додав, що на італійському стадіоні його збірна отримала підтримку не лише від земляків, а й від італійців.

Цей 12-й гравець допоміг команда Лучано Спалетті здобути перемогу у вечері 12 вересня. Однак Ребров подякував Італії за теплий прийом.

Ребров оцінив шанси збірної України на вихід на Євро-2024.

Шанси є, навіть коли їх немає. Ми потрапили в дуже складну групу. Дві гри – з Англією та Італією – були ключовими. Якщо дивитися на турнірне становище, то ми маємо шанси. На наступні два поєдинки ми будемо готуватися дуже серйозно. Я впевнений, що шанси в нас є,

– запевнив тренер.

Цікаво. Італія завдала першої поразки Україні під керівництво Сергія Реброва.