У п'ятницю, 11 листопада, збірна України провела перший поєдинок після Євробаскету-2022. Суперником підопічних Айнарса Багатскіса була збірна Нідерландів.

Варте уваги Українець Михайлюк зіграв найкращий матч за новий клуб в НБА: відео розкішних кидків

Тренерський штаб "синьо-жовтих" не зміг виставити оптимальний склад на гру. Через розпал сезону в НБА поза заявкою опинилися зірки збірної України – Святослав Михайлюк та Олексій Лень.

Попри кадрові проблеми українці зуміли розібратися з аутсайдером групи. Команда Багатскіса домінувала на майданчику протягом всього поєдинку. Чудова гра в нападі дозволила українцям мати перевагу в +30 очок.

В заключних двох чвертях наші гравці дещо збавили оберти, що дозволило нідерландцям скоротити різницю до 19 пунктів.

Фінальна сирена зафіксувала остаточний рахунок на табло 96:77 на користь українців.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Ілля Сидоров. Баскетболіст Прометея набрав 25 очок. Відмінно увійшов у гру з лави запасних ветеран В’ячеслав Кравцов, у якого 14 очок та серія ефективних данків в активі.

Нідерланди – Україна 77:96 (21:28, 14:31, 21:19, 21:18)

Україна: Сидоров (25 + 5 передач), Лукашов (5 + 9 передач), Тиртишник (2), Бобров (11 + 6 підбирань), Крутоус (5), Ткаченко (10), Липовий (9), Войналович (4), Павлов (1), Ковальов (2), Герун (8 + 6 підбирань), Кравцов (14 + 6 підбирань)

Тепер в активі підопічних Багатскіса дві перемоги в семи матчах. Україна займає четверту сходинку групи L, маючи в активі 9 балів. Для виходу до фінальної частини ЧС-2023 Україні необхідно увійти до трійки найсильніших команд групи. Нашим хлопцям залишилось зіграти три поєдинки, в яких потрібно здобути перемоги.

Свою наступну гру "синьо-жовті" зіграють у Ризі 14 листопада о 16:00 проти Ісландії.