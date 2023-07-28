Без конкуренції: відомо, хто єдиний подав завку на проведення Євро-2032

Визначились охочі прийняти найпрестижніший європейський футбольний турнір. Проте таких виявилось не багато.

Італія та Туреччина подали спільну заявку на проведення Євро-2032. У країн поки що зовсім немає конкурентів.

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Впевнений дует

УЄФА офіційно підтвердив, що Італія та Туреччина вирішили разом претендувати на проведення найпрестижнішого європейського футбольного турніру, який відбудеться у 2032-му році. Саме ці дві країни найактивніше намагаються вибороти право на організацію Євро. Та от діло в тому, що Італія та Туреччина наразі єдині, хто взагалі подали заявку на господарювання престижним турніром. УЄФА ж у свою чергу планує розглянути всі надані документи від обох федерацій 10-го жовтня. Саме тоді європейський союз планує визначитися з місцем проведення турніру.

Керівний орган європейського футболу зазначив, що отримав лише одну заявку на проведення чемпіонату Європи-2032. Тому Італія та Туреччина повинні тримати кулачки, аби вони могли безконкурентно вибороти право на господарювання. Варто відзначити, що турецька федерація також брала участь в тендері на проведення Євро-2028, італійці ж вирішили подати заявку на проведення змагань тільки у 2032-му.

Нагадаємо, що найближче Євро пройде у 2024-му році. Господарем даного чемпіонату Європи стане Німеччина, яка уже встигла презентувати нового талісмана прийдешніх змагань. Фаворитами на господарювання Євро-2028 є відразу 5 країн, які подали спільну заявку, а саме: Велика Британія (Англія, Шотландія, Уельс, Північна Ірландія) та Ірландія. Та от УЄФА дещо розчарована безвідповідальністю головних претендентів на проведення турніру.

Країни, де проводилось Євро