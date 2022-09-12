Четверте золото в історії: Італія виграла чемпіонат світу з волейболу

Італійська збірна під керівництвом Фердінандо Ді Джорджо змогла обіграти у фіналі Польщу. Нагадаємо, що Україна потрапила до ТОП-8 цього турніру.

Польща – Італія 1:2 (25:22 / 21:25 / 18:25 / 20:25)

У польському місті Катовіце добіг кінця чемпіонат світу з волейболу серед чоловіків. Найкращою командою планети стала італійська збірна, пише 24 канал.

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У фіналі турніру майбутнім чемпіонам протистояли господарі майданчика – збірна Польщі, яка до цього вигравала два поспіль ЧС. Саме за нею виявився перший сет (25:22).

Втім, наступні три взяла вже Італія і відібрала звання чемпіона світу. Для апенінців це вже четверте золото на ЧС з волейболу.

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Раніше італійці вигравали Мундіаль у 1990, 1994 та 1998 роках. За кількістю титулів збірна вийшла на друге місце в рейтингу, який очолює збірна СРСР (6).

Нагадаємо, що прорив на цьому турнірі підкорився збірній Україні. Підопічні Угіса Крастіньша дійшли аж до чвертьфіналу, де програли Словенії. До слова, балканці поступилися в матчі за третє місце Бразилії.