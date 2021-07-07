Італія зворушливо присвятила перемогу над Іспанією травмованому Спінаццолі: фото

Збірна Італії 6 липня стала перший фіналістом Євро-2020. Команда Роберто Манчіні здолала Іспанію за серією післяматчевих пенальті.

Перемога для травмованого партнера по команді

Лише футбольна фортуна у вигляді пенальті визначила переможця півфінальної зустрічі. Італійці лише одного разу схибили з 11 метрів. Натомість іспанці змарнували два 11-метрові удари. У підсумку – 4:2 перемога команди Роберто Манчіні, яка вийшла у фінал чемпіонату Європи-2020.

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Після матчу італійські футболісти не стримували емоцій щастя. Гравець збірної Італії Лоренцо Інсіньє присвятив перемогу захиснику Леонардо Спінаццолі.



Присвятили перемогу Спінаццолі / Фото Getty Images

Тепер у вирішальному матчі італійці зустрінуться проти переможця матчу Англія – Данія. Свій поєдинок ці збірні зіграють 7 липня о 22:00. Фінал Євро-2020 відбудеться 11 липня на стадіоні "Вемблі", що у Лондоні.

Що сталось із Спінаццолою

Футболіст оборони отримав серйозну травму у чвертьфіналі Євро-2020 проти Бельгії. На 79-й хвилині Спінаццола достроково покинув поле через жахливе ушкодження – розрив ахіллового сухожилля.

Леонардо зі сльозами на очах вивозили на ношах. Боляче було дивитись на італійця. Тепер на гравця італійської Роми чекає тривале відновлення. Від 6 місяців до близько одного року Леонардо буде поза футбольним полем.



Серйозна травма Спінаццоли / Фото Getty Images

Зустріч завершилась перемогою Італії з рахунком 1:2. За італійську збірну забивали Барелла та Інсінью. У складі суперника відзначився Лукаку. Відзначимо, що усі голи були забиті ще у першій 45-хвилинці.