Італія – Англія: онлайн фіналу Євро-2020

У неділю, 11 липня, Італія та Англія зійшлися у фіналі Євро-2020. Початок матчу на стадіоні "Вемблі" о 22:00. Онлайн-трансляція на сайті Спорт 24.

Збірна Англії вперше у своїй історії може стати переможцем чемпіонату Європи. Родоначальники футболу ще ніколи не перемагали на цьому турнірі. Та й вихід у фінал для них – теж вперше.

Натомість Італія тріумфувала на чемпіонаті Європи ще у далекому 1968 році. А у 2000 та 2012 році "скуадра адзурра" добиралася до фіналів.

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Шлях Італії та Англії до фіналу

Обидві збірні виграли своїй групи. Хоча англійці зробили це дещо напружено, забивши лише два голи на груповому етапі. Італійці ж "рознесли" Туреччину та Швейцарію у стартових турах, а після цього і збірну Уельсу.

Далі в Італії був доволі складний матч з Австрією. Англія ж перемогла Німеччину.

У чвертьфіналі англійці з розгромним рахунком обіграли збірну України. Італія ж завдала поразки Бельгії.

У півфіналі обидві команди не змогли перемогти в основний час. Італійцям знадобилася серія пенальті у матчі проти Іспанії. Англія ж пройшла Данію через суперечливий пенальті в овертаймі.

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Онлайн-трансляція матчу Англія – Італія

Матч Англія – Італія в Україні транслюють канали "Україна", "Футбол 1" та "Футбол 2". На сайті Спорт 24 – текстова онлайн-трансляція матчу. А також відео голів.