Рекордна перемога киян в ЛЧ та навала від Шовковського: історія зустрічей Динамо та Бешикташа

Київський колектив уже неодноразово зустрічався із турецьким клубом. Поєдинки цих двох команд подарували вболівальникам багато незабутніх історій.

Після перемоги над грецьким Арісом, на Динамо чекає зустріч із Бешикташем в рамках "фіналу" кваліфікації до Ліги конференцій. Пропонуємо пригадати усі зустрічі між українським та турецьким колективами, "володарями" яких можна сміло назвати киян, пише 24 Канал.

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"Бобри" та "орли" познайомились ще у 1987-му році, а відтоді встигли провести десяток зустрічей одне з одним. Варто відзначити, що український колектив шість разів виходив переможцем із даного двобою, двічі команди розписували мирову, а тільки у двох випадках туркам вдалося здолати "біло-синіх". Динамо за період дуелей встигло наколотити у ворота Бешикташа 23 голи, "орли" ж відповіли тільки 6 м'ячами.

Вихід у півфінал Європейського кубка

Перша зустріч між колективами датована 1987-им роком. Тоді Динамо у чвертьфіналі міжнародного турніру зійшлося у битві із Бешикташем за вихід до півфіналу Європейського кубка, який нині прийнято називати Лігою чемпіонів. "Орли" не принесли жодних проблем "біло-синім". У виїзному матчі, який, до речі, перенесли зі Стамбулу до Ізміру через неприйнятні погодні умови, кияни перемогли із рахунком 0:5, а у домашніх стінах – 2:0. На жаль, у за крок до фіналу Динамо поступилось Порту.

Розгром від "бобрів":

Рік слави "орлів"

Турки з українцями зустрілися знову вже у 2002-му році. Дана дуель записана у актив Бешикташа, як єдина, котру їм вдалося тотально забрати. Команди зійшлися знову в плей-офф єврокубків, проте цього разу в рамках 1/16 фіналу Кубку УЄФА. Кияни не змогли жодного разу обіграти стамбульців, поступившись 3:1 та зігравши в нічию 0:0, що несло за собою виліт з турніру на ранній стадії. Бешикташу в торішньому розіграші вдалося добратися до чвертьфіналу, де вони поступились Лаціо.

Переможний матч Бешикташа:

Найлегша дуель киян

Чергові поєд инки між Динамо та Бешикташем уже були датовані весною 2011-го року. Це той самий сезон, коли "бобри" "закривали роти" гравцям БАТЕ, Мілевський обіцяв білорусам теплу зустріч в Києві, а Балотеллі заплутався у маніжці Манчестер Сіті напередодні програного двобою проти Динамо.

У 1/16 фіналу уже Ліги Європи кияни без зайвих проблем обіграли стамбульців, здобувши дві розгромні перемоги із рахунками 1:4 та 4:0. Згодом "біло-сині" розправились із Манчестер Сіті у 1/8, а в чвертьфіналі поступились Бразі, котра дійшла до фіналу змагань, але програла там своїм землякам Порту.

Кумедний Балоттелі:

Шовковський намагався врятувати євросезон

Доля звела Бешикташ та Динамо знову в 2011-му році, проте вже восени та у груповому етапі Ліги Європи, а не у плей-офф, як зазвичай. До того ж кияни на той момент модернізували емблему порівняно з попереднім розіграшем, тому турки зустрічались ніби з новою командою в новому світі, що було видно і на футбольному полі.

Діло в тому, що гра "бобрів" кардинально відрізнялась від тієї, яку вони демонстрували весною. "Біло-сині" у першій зустрічі мінімально обіграли "орлів", забивши гол на 90+3-ій хвилині матчу із кутового (відзначився Гармаш), а от у другій поступились із ідентичним рахунком.

Динамо в тій грі влаштувало навалу на ворота Бешикташу на останніх хвилинах, програючи 1:0. Все через те, що киянам були потрібні очки, аби бодай вийти з групи. На допомогу прийшов навіть Олександр Шовковський, який міг відзначитись у тому епізоді, проте йому так і не вдалось цього зробити.

Як результат, Динамо зайняло третю сходинку у груповому етапі Ліги Європи (квартет формували із Бешикташем, Сток Сіті та Маккабі Тель-Авів) та з тріском покинуло "новоспечений" турнір.

Навала Динамо на ворота Бешикташа:

Рекордна перемога із гірким присмаком

Востаннє команди зустрічались у 2016-му році в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Тоді колективи боролися за право продовжувати виступи на міжнародній арені із Наполі та Бенфікою. На той момент здавалось, що кияни можуть сміло і за першу сходинку в групі поборотися, проте "бобри" натомість провалили євросезон, зайнявши останнє місце у квартеті. А Наполі та Бенфіка, котрі вийшли в 1/8 ЛЧ на першій стадії плей-офф і вилетіли з турніру.

Бешикташ у свою чергу переміг Динамо в дуелі за третю лігоєвропейську сходинку, проте жодного матчу в "біло-синіх" не виграв. У Туреччині колективи розписали мирову 1:1, де Куарежма забив неймовірний штрафний, а Циганков свій дебютний гол за Динамо.

В Києві колективи грали матч 6-го туру і тоді уже "бобри" достроково покинули єврокубки, тому гра нічого для них не означала. Хіба гідність, яку вони захистили. Динамо здобуло нищівну перемогу із рахунком 6:0, що стало рекордним та найбільшим тріумфом "біло-синіх" у Лізі чемпіонів в історії. Шкода, що на тому сезон у Європі для них закінчився.

Відео встановлення рекорду киян:

Нагадаємо, що тепер Динамо та Бешикташ зустрінуться уже 24-го та 31-го серпня. Хтось із колективів дебютує у Лізі конференцій, а хтось знову залишиться без єврокубків.