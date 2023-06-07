Шалена підготовка до Євро та рятівний Боатенг: історія протистоянь збірних України та Німеччини

Збірна України майже в ювілейний раз протистоятиме команді з Німеччини. "Синьо-жовтим" до цих пір жодного разу не вдалось здолати маститу "Бундестім".

Уже 10-го червня збірні України, яку от-от очолив Сергій Ребров, та Німеччини проведуть товариський матч, який стане для "орлів" 1000-им у історії. Даний поєдинок ж стане 9-им протистоянням між цими командами, пише 24 Канал.

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Бар'єр перед важливими етапами

Загалом українці та німці зустрічались 8 разів, в яких 5 разів тріумфувала "Бундестім" та три рази команди розписували мирову, тобто "німецька машина" жодного разу не підкорилась "синьо-жовтим". Тим не менш більшість матчів за участі цих команд були досить демонстративними та несли за собою інтригуючих характер. Загалом німці забили у ворота України 17 голів, а от наші футболісти відповіли всього 7 м'ячами.

Перші кроки

Свій дебютний поєдинок команди провели в рамках відбору до чемпіонату світу-1998, отож на українців, які на той момент мали сильний склад, який вершив історію Динамо на європейській арені, чекали два матчі з німцями. Перший матч "синьо-жовтим" довелося провести у Бремені, де німці здобули перемогу з рахунком 2:0, а от матч-відповідь пройшов у Києві, де команди не змогли розмочити ворота одне одного – 0:0. Тоді Німеччина виграла відбіркову групу, а Україна стала другою та відправилась у стикові матчі, де поступилась Хорватії та пролетітла повз ЧС.

Відеоогляд матчів відбору до Мунідалю-1998:

Спроба взяти реванш

Наступні протистояння команд знову припали на відбір до чемпіонату світу, проте цього разу до Мундіалю-2002 та ще й не у відбірковій групі, а у плей-офф раунді. Українці знову опинилися на другій позиції кваліфікаційного етапу, а от німці досить неочікувано посіли ідентичну позицію у своїй групі, а нещадний жереб звів команди у безжальній дуелі. У домашньому матчі "синьо-жовті" достойно протистояли "орлам", оскільки зіграли в нічию 1:1, а перший гол у ворота німців на свій рахунок записав Геннадій Зубов. Проте у матчі-відповіді "Бундестім" знищила підопічних Лобановського (4:1) та їхні шанси на ЧС. Гол у провальній грі забив Андрій Шевченко.

Відеоогляд матчів відбору до Мундіалю-2002:

Матчі з присмаком та смаком Євро

В певний період своїх протистоянь команди відріклися від матчів кваліфікації до чемпіонатів світу та вирішили сконцентруватись на континентальних змаганнях. В 2011-му році команди видали найяскравіший матч своїх дуелей. Збірна України була країною-господаркою Євро-2012, тому не брала участь у відбірковому циклі, а обмежувалась тільки товариськими матчами, один з них був саме проти німців. Команди зіграли у результативну нічию 3:3, подарувавши хвилю емоцій фанатам обох сторін. За "синьо-жовтих" у тому матчі забивали Сергій Назаренко, Євген Коноплянка та Андрій Ярмоленко. До того ж ця зустріч стала відкриттям оновленого НСК Олімпійський, який реконстроювали спеціально до Євро-2012.

Цього року збірна України виступає у тій ж ролі, що і німці в 2011-му, оскільки також допомагає команді підготуватись до домашнього Євро.

Вже у 2016-му році колективи зустрілися на самому чемпіонату Європи, де вони формували одну з груп (разом зі збірними Польщі та Північної Ірландії). Команди зіграли перший матч у групі, який виявився дуже емоційним та напруженим, проте саме клас німців дав про себе знати і вони ту гру виграли з рахунком 2:0. Українці в тій грі могли неодноразово забивати, проте Мануель Ноєр був на висоті, а в одному моменті Жером Боатенг неймовірним сейвом врятував свою команду. "Синьо-жовті" на тому турнірі більше нікому не забивали, поступившись Північній Ірландії (1:0) та Польщі (2:0) та зайнявши останнє місце у квартеті.

Відеоогляд матчів:

Прикрі зустрічі новоспеченого турніру

Останні поєдинки між німцями та українцями припали на розіграш Ліги націй, де команди формували один з квартетів найвищого дивізіону А, який разом з ними сформували Іспанія та Швейцарія. Обидва матчі "синьо-жовті" програли "Бундестім", проте в двох іграх українців показали себе достойно, а в одному з поєдинків Георгій Бущан заявив про себе усьому світу (1:2 та 3:1). У тому розіграші збірна України могла сміло посідати третє місце та залишатись у еліті, проте швейцарці вдалися до хитрощів, які завдали "синьо-жовтим" технічної поразки, що і вибило українців до дивізіону В.

Відеоогляд матчів Ліги націй: