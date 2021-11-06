Історичний рекорд: Україна стала найкращою на чемпіонаті світу U-23 з боротьби

Українські борчині показали найкращий результат на чемпіонаті світу-2021 U-23 у сербському Белграді. Дівчата здобули сім медалей.

Історичний виступ

Україна посіла 1 місце у командному заліку збірних, обігнавши Росію та США. Тренер збірної Андрій Стаднік підійняв над головою тріумфальний кубок переможців.

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Українські борчині вперше в історії виграла командний залік світової першості серед молоді.

У попередніх роках Україні трохи не вистачало до перемоги у медальному заліку. У 2017 році українки фінішували на другому місці, четверту сходинку посіли у 2018 році, а у 2019 були третіми.

Українська збірна здобула 7 нагород: три золоті, дві срібні та дві бронзові. Жодній країні, окрім України, не вдалося завоювати більше одного "золота".

Перші чемпіонки в історії України

Раніше на попередніх чемпіонатах світу U-23 українки ніколи не вигравали золоті нагороди в жіночій боротьбі, тож Аліна Акобія-Грушина, Анастасія Лавренчук, Анастасія Альпєєва перші чемпіонки в історії України. Аліна вперше стала чемпіонкою світу у своїх карєрі.

"Срібло" дісталося Соломії Винник та Катерині Зелених, а "бронзу" здобули Марія Винник та Оксана Чудик.

Загалом жіноча збірна України з боротьби набрала на чемпіонаті світу U-23 161 очко – це найкращий результат на турнірі.