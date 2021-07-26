Іспанські вболівальники знову виступили проти трансферу Зозулі, у справу втрутилося посольство

Український футболіст Роман Зозуля влітку вирішив покинути Альбасете. Але з переходом в новий клуб виникли проблеми.

Роман Зозуля виступав за Альбасете чотири сезони. Але за підсумками попереднього сезону команда вилетіла в третій дивізіон. Відтак вирішив змінити клуб.

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В послугах нападника був зацікавлений Алькоркон з передмістя Мадрида. Але знову вболівальники стали на заваді переходу Романа Зозулі. За даними AS, вболівальники клубу виступили з різкими негативними коментарями щодо можливого переходу Зозулі. Фанатські спільноти звинуватили Зозулі у фашизмі через підтримку українських добровольчих батальйонів.

Відтак угоду між Алькорконом та Зозулею, яка була майже укладена, довелося відкласти. На даний час переговори призупинені.

Реакція українського посольства

В справу довелося втрутитися посольству України в Іспанії, яке висловило підтримку Роману Зозулі.

Ми повторюємо, що Роман Зозуля – один з українських патріотів, який підтримує Збройні Сили України в боротьбі проти російської збройної агресії, і просимо футбольні власті Іспанії вжити конкретних та рішучих заходів для припинення несправедливих переслідувань Романа Зозулі. Брехливі закиди не можуть вплинути на професійний розвиток Романа,

– йдеться в заяві дипломатів.

Іспанські фанати проти Романа Зозулі

Це не вперше, коли іспанські вболівальники виступають проти Романа Зозулі, звинувачуючи його у фашизмі. У 2017 році футболіст мав перейти у команду Райо Вальєкано. Але вболівальники команди виступили проти. Закінчилося все великим скандалом зі звинуваченнями та погрозами. перехід так і не відбувся. Зважаючи, що трансферне вікно вже було закрито, ФІФА, як виняток, дозволила йому перейти в будь-який інший клуб, який грає за системою "весна-осінь". Та знайти новий клуб так і не вдалося. Влітку 2017 року Роман Зозуля перейшов до Альбасете.

У грудні 2019 року відбувся матч між Райо Вальєкано та Альбасете, за який на той час виступав Зозуля. Гру довелося перервати після першого тайму через поведінку вболівальників. Вони називали Зозулю нацистом, тож гравці Альбасете відмовилися виходити на другий тайм.

Матч дограли лише в червні 2020 році, а Райо Вальєкано покарали закритими трибунами для вболівальників. Окрім того, клуб оштрафували на 18 тисяч євро.

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