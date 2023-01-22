Обурлива поведінка ультрас Депортіво: в Іспанії зупинили матч через образи на адресу Зозулі

Неприємний інцидент відбувся під час матчу чемпіонату Іспанії між командами Депортиво та Райо Махадаонда. На адресу українського форварда лунали образливі вигуки, навіть коли його не було на полі.

Вболівальники іспанського Депортіво приєдналися до хейту українського форварда Романа Зозулі. Інцидент відбувся під час поєдинку 20-го туру третього дивізіону чемпіонату Іспанії.

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Чергові нападки іспанських ультрас

Під час матчу Депортіво – Райо Махадаонда (1:0) уболівальники господарів поля почали ображати Зозулю, який навіть ще не з'явився на полі. Фанати вигукували "Зозуля, ти нацист".

На 60-й хвилині арбітр зустрічі вимушений був зупинити гру. Він закликав уболівальників припинити цькування. Матч поновився через півтори хвилини.

Заклик арбітра подіяв на уболівальників, які до кінця матчу більше не ображали українського футболіста.

Зазначимо, що Роман Зозуля з'явився на футбольному полі на 68-й хвилині поєдинку. Додамо, що у складі господарів поля виступають два колишні гравці львівських Карпат: форвард Лукас Перес і захисник Орест Лебеденко.

Роман Зозуля став гравцем іспанського клубу Райо Махадаонда у грудні 2022 року. За цей час він зіграв 3 матчі, але результативними діями не відзначався. У чемпіонаті Іспанії команда Зозулі займає 15 місце після 20 зіграних матчів.

Нагадаємо, що Роман Зозуля не вперше зазнає цькувань зі сторони іспанських ультрас. Вони вважать, що український форвард належить до міфічних нацистських угрупувань.

Очевидно, що в цій історії не обійшлося без російської агентури, яка хоче подіяти на активну громадську позицію Зозулі.

Волонтерство Зозулі