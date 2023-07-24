Барселона втрутилась в боротьбу за Мбаппе: "блаугранас" збираються насолити вічному конкуренту

Не вщухає трансферна сага з нападником французького Парі Сен-Жермена Кіліаном Мбаппе. На горизонті з'явився ще один претендент на суперзірку.

Іспанська Барселона вирішила перехопити французького нападника Кіліана Мбаппе у "королівського клуба". Каталонці серйозно налаштовані підписати бомбардира.

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Несподіваний претендент на Мбаппе

Як повідомляє видання L'Équipe, представники Барселони та ПСЖ обговорять можливість трансферу 24-річного футболіста. Проте "блаугранас" не в змозі задовольнити фінансові апетити французького клубу, а тому запропонують на обмін кількох гравців. Це дозволить зменшити трансферну вартість зіркового нападника.

Зазначимо, що лідером збірної Франції активно цікавляться Челсі, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем та Інтер. Проте найбільш спокуслива пропозиція надійшла від саудівського Аль-Хіляля. Аравійський клуб пропонує за гравця, в якого через рік завершується контракт, 300 мільйонів євро. Форвард теж не залишиться ображеним. Саудити згодні платити йому фантастичні 700 мільйонів євро на рік, а згодом відпустити до Реала. Звичайно, що в порівнянні з пропозицією Аль-Хіляля, всі інші клуби виглядатимуть "бідними родичами".