Україна U-19 вирвала нічию у чинних чемпіонів Європи та пробилась у півфінал Євро з футзалу

Збірна України з футзалу 7 вересня зіграла останній матч у групі "А" юнацького чемпіонату Європи-2022. Наші футзалісти розписали вольову мирову з Іспанією.

На рівні з іспанцями

Українська збірна підійшла до третього туру з максимальним результатом – 6 очок у двох матчах. Натомість Іспанія теж здобула 6 балів у двох турах, але за кращими статистичними даними випереджала Україну у турнірній таблиці групи "А", пише 24 канал.

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Хорватія та Румунія, які теж потрапили у цю групу, за два поєдинки не набрали жодного балу. Тому Іспанія та Україна ще до останнього матчу групового етапу оформили собі вихід півфінал Євро-2022.

Юнацька збірна України до цього поєдинку переграла Хорватію (6:4) та Румунію (5:2).

Іспанія, яка у цьому поєдинку грала за підтримки рідних трибун, адже турнір відбувається іспанському Хаені. Однак українці нічим не поступались супернику. Гостро було, як біля одних, так і біля інших воріт.

Дуже гостро було біля воріт українців. Спершу футзаліст Іспанії намагався після класного закидання грудьми спрямувати м'яч у сітку воріт "синьо-жовтих", а на добиванні зіграв невдало.

Непробивна "українська стіна"

Українці відповіли сольним проходом Скибчика, але Дмитро пробив прямо по центру воріт, де стояв голкіпер. Іспанці більше контролювали гру, але не можна сказати, що у першому таймі господарі Євро тотально домінували на паркеті.

Сметаненко гостро прострілював у карний майданчик, але надійно Іспанія зіграла у захисті.

Карраско намагався підсікти м'яч над нашим голкіпером, який вийшов із воріт, але надто невдало. Малиновський відповів ударом з 11 – 12 метрів – повз ворота.

За 34 секунди до кінця першого тайму загасив "пожежу" біля наших воріт Скибчик. Перша 20-хвилинка закінчилась нульовою мировою 0:0.

Результативний тайм

Карраско пройшов трьох українських футзалістів та розкішно перекинув голкіпера – 1:0. Шедевр від Іспанії.

Квасній класно на швидкості увірвався до іспанських воріт, прийняв передачу, але пробив повз володіння суперника. Українці змарнували вбивчий момент.

Україна зрівняла рахунок у матчі 1:1. Сметаненко, на якому вже фолили, встояв на ногах, пройшов двох гравців суперника та вже в останній момент пропихнув м'яч у дальній кут воріт.

Не довго рахунок був рівним. Іспанія вдруге повела у рахунку завдяки дальньому більярдному удару від Хуана – 2:1.

Україна зняла голкіпера та випустила п'ятого польового. Україна класно розіграла атаку. Скибчик асистував на капітана Дичука, який вирвав нічию для нашої команди – 2:2.

Збірна України зупинила чинних чемпіонів Європи, вийшовши з другого місця з групи у півфінал юнацького чемпіонату Європи.