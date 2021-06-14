Триразові чемпіони Європи іспанці 14 червня вступають у боротьбу на Євро-2020. У першому турі групи E збірна Іспанії поміряється силам зі Швецією. Переглянути матч можна онлайн та по телебаченню.
Іспанія – Швеція: де дивитися онлайн матч Євро-2020
Матч Євро-2020 між Іспанією та Швецією відбудеться у Севільї на стадіоні Estadio de La Cartuja. Стартовий свисток пролунає о 22:00.
До слова Іспанія – Швеція: хто здобуде першу перемогу на Євро-2020 – прогноз
Переглянути поєдинок можна буде на каналах "Футбол 1" та "Футбол 2" та ТРК "Україна". В Україні дивитися канали "Футбол 1/2/3" можна на супутнику і в пакетах кабельних або IPTV операторів.
Дивитися онлайн матч Іспанія – Швеція можна на платформі Oll.tv. у пакеті xtra sport oll inclusive. Вартість складає 189 гривень на місяць.
- У XXI столітті збірні Іспанії та Швеції регулярно змагалися у рамках чемпіонатів Європи. Зустріч у Севільї у стартовому турі групи Е Євро-2020 буде для суперників третьої в поточній кампанії.
- Іспанці взяли чотири очки у двох матчах зі шведами у кваліфікації, три з яких припали на комфортну домашню перемогу.
- Обидві команди в останні роки регулярно виступають на чемпіонатах Європи, причому Іспанія на трьох попередніх турнірах пробивалася у плей-офф і двічі взяла титул. Швеція не виходить з групи з 2004-го.