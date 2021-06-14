Триразові чемпіони Європи іспанці 14 червня вступають у боротьбу на Євро-2020. У першому турі групи E збірна Іспанії поміряється силам зі Швецією. Переглянути матч можна онлайн та по телебаченню.

Іспанія – Швеція: де дивитися онлайн матч Євро-2020

Матч Євро-2020 між Іспанією та Швецією відбудеться у Севільї на стадіоні Estadio de La Cartuja. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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Переглянути поєдинок можна буде на каналах "Футбол 1" та "Футбол 2" та ТРК "Україна". В Україні дивитися канали "Футбол 1/2/3" можна на супутнику і в пакетах кабельних або IPTV операторів.

Дивитися онлайн матч Іспанія – Швеція можна на платформі Oll.tv. у пакеті xtra sport oll inclusive. Вартість складає 189 гривень на місяць.