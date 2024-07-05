Достроковий фінал Євро-2024: онлайн-трансляція матчу Іспанія – Німеччина

Збірні Іспанії та Німеччини зіграють на чемпіонаті Європи 5 липня 2024. Трансляцію гри у Штутгарті можна дивитися онлайн на сайті 24 Каналу.

У п'ятницю, 4 липня, на чемпіонаті Європи-2024 стартує стадія 1/4 фіналу. У першій зустрічі, яка пройде у Штутгарті, між собою зійдуться збірні Іспанії та Німеччини, пише 24 Канал.

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Потенційний переможець

Німці та іспанці вразили найбільше з усіх учасників Євро-2024. Команда Юліана Нагельсманна потужно стартувала із перемог над Шотландією (5:1) та Угорщиною (2:0). Втім після цього Бундестім забуксував.

Німеччина ледь не втратила перше місце у групі, вирвавши його у компенсований час зі швейцарцями. А в 1/8 фіналу господарі з проблемами здолали Данію (2:0).

Іспанці ж показали ще більш потужну гру. Підопічні Луїса де ла Фуенте не помітили суперників по групі, вигравши всі три матчі із загальним рахунком 5:0. А на першій стадії плей-оф "фурія роха" покуражилась із Грузією (4:1).

Тож недивно, що гру Іспанія – Німеччина називають "достроковим фіналом Євро". Тож особливо добре, що до цієї гри команди підходять без кадрових втрат.

Орієнтовні склади:

: Сімон – Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья – Родрі, Руїс, Педрі – Ямал, Мората, Вільямс.: Ноєр – Кімміх, Рюдігер, Та, Міттельштедт – Андріх, Кроос – Мусіала, Гюндоган, Вірц – Гаверц.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Іспанія – Німеччина користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Іспанія – Німеччина. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.