Стартова гра чвертьфіналу на Євро-2024: де дивитися матч Іспанія – Німеччина

У п'ятницю, 5 липня, розпочинається стадія 1/4 фіналу на чемпіонаті Європи з футболу. Її відкриють одні з головних претендентів на трофей збірні Іспанії та Німеччини.

Гра відбудеться у Штутгарті на "MHPArena". Стартовий свисток пролунає о 19:00, пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме матч Іспанія – Німеччина

На груповому етапі Іспанія та Німеччина посіли перші місця у своїх квартетах. В 1/8 фіналу вони також здобули впевнені перемоги над Грузією (4:1) та Данією (2:0) відповідно, тож зараз є, чи не головними фаворитами на перемогу на Євро-2024.

Це буде 27-ма зустріч між цими титулованими збірними. Наразі між ними зберігається майже повний паритет – 9 перемог Бундестім проти 8 у "Фурії Рохи" та 9 разів було зафіксовано нічию. Баланс голів – 32:31 на користь іспанців.

Матч Іспанія – Німеччина буде транслюватися на медіасервісі MEGOGO. Його зможуть переглянути користувачі за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

. Сайт 24 Каналу проведе онлайн текстову трансляцію поєдинку та буде публікувати голи під час гри, а одразу після фінального свистка з'явиться огляд зустрічі.

Також офіційним транслятором Євро-2024 є Суспільне. На його регіональних каналах покажуть два матчі чвертьфіналу, але зустріч Іспанії та Німеччини не потрапила до цього переліку.

Нагадаємо, що 5 липня буде зіграно ще одну гру на турнірі. О 22:00 сильнішого визначатимуть Португалія та Франція.