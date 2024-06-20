Іспанія виходить вперед: автогол Калафйорі записав м'яч на рахунок суперника – відео голу
20 червня 2024, 23:31Читать новость на русском
У четвер, 20 червня, відбулися три зустрічі другого туру чемпіонату Європи-2024. Завершив футбольну програму поєдинок між національними командами Іспанії та Італії.
Обидві команди є головними фаворитами Групи "В". У ній, окрім Іспанії та Італії, змагаються також Хорватія та Албанія, пише 24 канал.
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Автогол Італії
На 55-й хвилині Іспанія записала забитий м'яч на свій рахунок. Після прострілу Вільямса, Калафйорі зрізав м'яч у пусті ворота.
Відео автоголу Калафйорі
Відзначимо, що сьогодні також відбулись матчі Словенія – Сербія (1:1) та Данія – Англія (1:1)