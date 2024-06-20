Іспанія виходить вперед: автогол Калафйорі записав м'яч на рахунок суперника – відео голу

У четвер, 20 червня, відбулися три зустрічі другого туру чемпіонату Європи-2024. Завершив футбольну програму поєдинок між національними командами Іспанії та Італії.

Обидві команди є головними фаворитами Групи "В". У ній, окрім Іспанії та Італії, змагаються також Хорватія та Албанія, пише 24 канал.

Читайте також Битва грандів: онлайн-трансляція матчу Іспанія – Італія на Євро-2024

Автогол Італії

На 55-й хвилині Іспанія записала забитий м'яч на свій рахунок. Після прострілу Вільямса, Калафйорі зрізав м'яч у пусті ворота.

Відео автоголу Калафйорі

Відзначимо, що сьогодні також відбулись матчі Словенія – Сербія (1:1) та Данія – Англія (1:1)