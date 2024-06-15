Битва у Берліні: онлайн-трансляція матчу Іспанія – Хорватія на Євро-2024

Збірні Іспанії та Хорватії зіграють у другому матчі суботи на чемпіонаті Європи 15 червня 2024. Трансляцію гри у Берліні можна дивитися онлайн на сайті 24 каналу.

У суботу, 15 червня, відбудеться матч групи В на Євро-2024. Учасниками зустрічі в Берліні стануть півфіналіст минулого Євро Іспанія та бронзовий призер ЧС-2022 Хорватія, пише 24 Канал.

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Група смерті

Іспанія входить у топ-5 претендентів на перемогу на Євро. Команда Луїса де ла Фуенте майже ідеально пройшла кваліфікацію та зібрала крутий склад на чемпіонат. Загальна вартість гравців досягає майже 1 мільярд євро.

При цьому минуле Євро "фурія роха" також провела впевнено, діставшись півфіналу. Там лише в серії пенальті Іспанія поступилась італійцям. На шляху до того успіху команда Луїса Енріке вибила і Хорватію – неймовірні 5:3 в 1/8 фіналу.

Саме ж "картаті" поки не мають серйозних успіхів на чемпіонатах Європи, чого не скажеш про Мундіалі. Шість років тому підопічні Далича дійшли до фіналу, а на ЧС-2022 взяли бронзові нагороди. Проте у кваліфікації команда пропустила вперед у групі Туреччину.

До стартової гри на Євро-2024 Хорватія підходить без кадрових проблем. А ось іспанцям доведеться виходити на гру без досвідчених Аймеріка Ляпорта та Хесуса Наваса. Також під питанням і участь Дані Ольмо.

Орієнтовні склади:

: Сімон – Карвахаль, Начо, Ле Норман, Грімальдо – Родрі, Руїс – Ямал, Педрі, Вільямс – Мората.: Лівакович – Юранович, Гвардіол, Шутало, Станішич – Модрич, Ковачич, Брозович – Маєр – Крамарич, Будімір.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Іспанія – Хорватія користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Також пряма трансляція Євро-2024 буде доступною на регіональних каналах Суспільного. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Іспанія – Хорватія. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.