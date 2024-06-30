Іспанія забиває Грузії: відео голів матчу 1/8 фіналу Євро-2024

Збірна Грузії стала справжнім відкриттям групового турніру чемпіонату Європи-2024. У 1/8 фіналу кавказькі "хрестоносці" зустрічалися з титулованою Іспанією.

Поєдинок у Кельні між Іспанією та Грузією закривав недільну програму Євро-2024. Вже в дебюті зустрічі андердог вийшов вперед, пише 24 Канал.

До теми Червона фурія проти кавказької: онлайн-трансляція матчу Іспанія – Грузія на Євро-2024

На 20-й хвилині зустрічі Іспанія пропустила перший гол на Євро-2024. Робен Ле Норман невдало намагався вибити м'яч та відправив кулястого у власні ворота.

Дивіться відео автоголу

Грузія несподівано повела в рахунку з фаворитом матчу.

Іспанці відновили рівновагу на 40-й хвилині. Родрі прицільним ударом з лінії воротарського майданчика поцілив у лівий кут воріт.

Відео голу Родрі