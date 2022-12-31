Без топ-клубів: Іско підбирає варіанти продовження кар'єри в Серії А

30-річний Іско не покладає надій грати у футбол на професійному рівні. Іспанця запропонували декільком клубам італійської ліги.

Агенти іспанського півзахисника запропонували гравця трьом клубам Серії А. Конкретніше: Фіорентині, Вероні та Селернітані.

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Можливості Іско

Варіант з Фіорентиною мав би бути дуже хорошим для реінкарнації Іско. Команда йде у середині таблиці у чемпіонаті Італії, на 10 місці. Також "фіалки" вийшли в 1/16 Ліги Конференцій, де зустрінуться з португальською Брагою. Та от у Фіорентини сформована середина поля (Амрабат, Мандрагора та Бонавентура), що може не гарантувати Іско місце у стартовому складі.

Щодо Верони, то сам гравець відмовився від такого варіанту. Команда йде на останньому місці у Серії А та перспектив на майбутнє не має.

Салерніта у пошуках півзахисника. Колектив займає 12 місце у Серії А. До того ж, клуб продемонстрував, що може домовлятись з зірками світового рівня, нещодавно підписавши Очоа. Іско не буде спішити з вибором своєї подальшої долі та чекатиме ще інших пропозицій.

Нагадаємо, що Іско нещодавно залишив Севілью, у якій провів всього декілька місяців.

Кар'єра іспанця: