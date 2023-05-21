"ІС ХС та Ніка": Ломаченко вийшов на ринг у футболці на релігійну тематику – фото

Василь Ломаченко проводить двобій проти абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Девіна Хейні. Боксери сконцентрувались виключно на поєдинку, тому не стали вигадувати якихось оригінальних виходів на ринг.

Ні Ломаченко, ні Хейні не потішили своїх прихильників оригінальними виходами на ринг арени "MGM Grand" у Лас-Вегасі. Першим на публіку вийшов український боксер, повідомляє 24 Канал.

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Не зраджує своїм вподобанням

І цього разу Василь довів усім, що є дуже релігійною людиною. Ломаченкоо одягнув футболку, на які були присутні написи: ""ІС ХС та НІКА". Перше – скорочення імені Ісуса Христа, а НІКА означає перемогу та нанесене на хрест проголошує воскресіння Христа та його перемогу над смертю".

Василь Ломаченко на ринзі: дивіться відео

Нагадаємо, у футболках на релігійну тематику Василь приходив і на передматчеві традиційні заходи. По житті Ломаченко неодноразово зашкварювався на цій темі та УПЦ МП. Василя називають "любітєлєм московських попів".

Хейні ж вийшов на ринг у футболці у халаті із зображенням скелета. Боксери провели усі 12 раундів цікавого двобою та вже чекають на рішення суддів.

Чи зможе Ломаченко відібрати у Хейні звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі? Українець зробив усе, що лише міг, але тепер все у руках суддів.



Виходи Ломаченка та Хейні на ринг / Фото ESPNRingside