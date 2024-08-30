Ірина Пойда завоювала друге "срібло" у плаванні на Паралімпіаді-2024

Тривають фінальні запливи у другий змагальний день на Паралімпійських іграх-2024. Українські плавці продовжують підкорювати Париж.

Вслід за Олександром Комаровим на старт вийшла Ірина Пойда. Українська плавчиня змагалась за медалі на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S5, повідомляє 24 Канал.

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Медальний виступ українки

Найбільше представництво на цій дистанції було у Китаю – аж три плавчині. Ще по одній було із Чехії, Німеччини, Італії та Великої Британії.

Пойда стартувала із 5-ї доріжки. Першу частину дистанції Ірина проплила першою. Однак на останніх 50 метрах поступилась британці Кірні.

Ірина Пойда – дворазова срібна призерка Паралімпіади-2024.

Нагадаємо, що Ірина стала авторкою останньої нагороди України у перший змагальний день Паралімпіади-2024.

Це друга медаль за декілька хвилин для України у плаванні 30 серпня.