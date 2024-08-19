Збірна України з біатлону втратила одну з лідерок на тривалий термін

Українська біатлоністка Ірина Петренко отримала серйозну травму на одному з тренувань. Через це спортсменка тривалий термін буде відсутня.

Збірна України з біатлону продовжує активну підготовку до нового сезону Кубка світу. Однак за кілька місяців до старту першого етапу жіноча команда втратила одну з лідерок.

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Ірина Петренко отримала травму

На тренуванні під час прискорення біатлоністка зламала ногу і вибула на тривалий термін.

Близько місяця Петренко буде вимушена ходити в гіпсі, а після на неї чекатиме відновлення.

Ірина Петренко виступає за збірну України з 2013 року і має у своєму активі 12 медалей, зокрема є триразовою чемпіонкою Європи та призеркою чемпіонатів світу.

Відзначимо, що Кубок світу розпочнеться 30 листопада з етапу у фінському Контіолахті.