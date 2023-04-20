Дала тренеру 10% за паралімпійську винагороду, – Гусєва про корупцію в українському спорті

Дзюдоїстка Ірина Гусєва стала однією зі спортсменів, яка стала жертвою корупційних схем у паралімпійському спорті України. Спортсменка розповіла, як віддавала 10% від зароблених призових, які вимагав у неї тренер.

Ірина Гусєва ексклюзивно сайту 24 Каналу розповіла свою історію, яку повинен почути світ, а особливо українські чиновники та сам Володимир Зеленський. Адже такій корупції не місце у спорті.

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Гусєва: Я готова відповідати за свої слова в суді під присягою

Дзюдоїстка розповіла про переведення її на пів ставки, а згодом і в заяві піти в декрет, лише через те, що вона відмовилась віддавати ці 10% з винагороди місцевих коштів.

Гусєва стала однією з небагатьох українських паралімпійців, які перестали мовчати та дали розголос цій гучній справі.

Я ніде не говорила про те, що дала своєму тренеру 10% за паралімпійську винагороду. А це 8 тисяч доларів. Я принесла особисто в той день, коли мені на рахунок надійшли гроші. Я не знаю, куди далі він дів ці кошти. Спершу я замовчувала цю інформацію, адже розуміла всю їхню серйозність. Я готова відповідати за свої слова в суді під присягою.

"Особисто я віддавала відсотки із паралімпійської медалі за Ріо та Токіо. Після Паралімпіади в 2016-му я віддала ці 10%, можна сказати, що добровільно. На мене ніхто не тиснув, мені ніхто не погрожував. Адже я лише у 2015 році прийшла в збірну, виграла друге місце та була приємно здивована призовими, які отримала. Після чого до мене підійшов тренер зі словами: "Треба віддати 10% за медаль для премій в Укрцентрі "Інваспорт" бухгалтерів, масажистів". Тоді мені було не жаль віддати цю частину грошей", – додала дзюдоїстка.