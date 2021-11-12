Інтрига загострюється: Хемілтон отримав штраф перед гран-прі Бразилії

Пілоти Red Bull та Mercedes Макс Ферстаппен та Льюїс Хемілтон відповідно визначать чемпіона світу у Формулі-1. За чотири гран-прі до завершення сезону Ферстаппен отримав шанс збільшити свій відрив у заліку пілотів.

Хемілтон втратив позиції на старті гран-прі Бразилії

Після перемоги на гран-прі Мексики Ферстаппен випереджає Хемілтона на 19 очок. Протягом 12 – 14 листопада відбудеться гран-прі Бразилії, де традиційно краще виступає Red Bull.

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Перед гонкою стало відомо, що Хемілтон отримає новий мотор. Чергова заміна двигуна на боліді Хемілтона означає штраф для британського пілота.

Гонщик Mercedes отримав пенальті у вигляді втрати 5-и позицій на стартовій решітці. Таким чином, у кращому випадку Хемілтон стартуватиме шостим у гонці, якщо 13 листопада виграє спринт-кваліфікацію.

Хто виграв попередні спринти

. Спринт-кваліфікація – це новий формат, який тестується у Формулі-1 у сезоні-2021. Стартовий порядок у спринті формується завдяки традиційній кваліфікації. Водночас стартова решітка в гонці формується за результатами спринту. У спринт-кваліфікації гонщики можуть заробити додаткові очки: за перемогу – 3 бали, друге та третє місця – 2 та 1 бали відповідно.

У сезоні-2021 відбулися два спринти. На гран-прі Великої Британії перемогу у спринті здобув Макс Ферстаппен.

Слідом за ним фінішували Льюїс Хемілтон та його партнер по команді Валттері Боттас.

Наступний спринт відбувся на гран-прі Італії. Цього разу переміг Боттас, за яким фінішували Макс Ферстаппен та гонщик McLaren Даніель Ріккардо.