Будемо дивитись кіно: Інтер представив неочікуваного титульного спонсора на фінал Ліги чемпіонів

Міланська команда розпочала співпрацю із американською компанією з виробництва кінофільмів. Цього сезону "неррадзурі" вже мали негативний досвід зі спонсором.

Вже 10 червня відбудеться фінал Ліги чемпіонів-2023. За головний трофей сезону посперечаються англійський Манчестер Сіті та італійський Інтер.

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У вирішальній битві міланський клуб вийде в оновленій формі. "Неррадзурі" оголосили про підписання контракту із новим спонсором – компанією "Paramount Pictures".



Нова форма Інтера / instagram.com/inter

Логотип цього бренду буде красуватися на титульній стороні футболок гравців Інтера. Також лого американської корпорації буде на формі клубу і в останньому турі Серії А проти Торіно.

За права на спонсорство у циї двох іграх Інтер отримає близько 9 мільйонів євро. Цим їх партнерство не обмежується, адже з наступного сезону емблема "Paramount Pictures" буде зображена на спині гравців Інтера під номером.

Paramount Pictures – американська компанія, яка займається створенням та розповсюдженням фільмів. Штаб-квартира розташована у Голівуді. Серед найвідоміших фільмів – "Термінатор", "Індіана Джонс", "Хрещений батько", "Шрек", "Мадагаскар", "Марвел", "Трансформери", "Паранормальне явище" тощо.

Невдача із титульним спонсором

В останніх матчах Інтер грав у футболках без титульного спонсору. Минулого літа клуб підписав угоду із компанією "Digitalbits", що спеціалізується на ринку криптовалют.

Втім у неї виникли фінансові проблеми, через що Інтер не зміг отримати обіцяні по контракту 25 мільйонів євро. Тепер клуб буде шукати нового титульного спонсору.

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Нагадаємо, що цього сезону Інтер вже виграв Кубок та Суперкубок Італії. У чемпіонаті підопічні Сімоне Індзагі йдуть третіми за тур до фінішу і вже гарантували собі участь у Лізі чемпіонів.