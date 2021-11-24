Джеко оформив дубль у ворота Шахтаря за шість хвилин: відео голів

Три попередні матчі між Інтером та Шахтарем закінчилися без забитих голів. У середу, 24 листопада, італійська команда перервала "суху" серію проти "гірників".

Дубль Джеко

У першому таймі арбітр не зарахував гол Перішича через офсайд в Дарміана під час атаки. У другому таймі арбітр не зарахував гол Мартінеса – Лаутаро штовхав у спину Матвієнка під час навісу.

Та після цього вже причин не зараховувати голи у ворота Шахтаря в арбітра не було.

На 61-й хвилині чергова атака Інтера призвела до того, що Дарміан пробивав з кута штрафного. Його удар заблокували. Але м'яч відлетів до Джеко, який завдав потужного удару з меж штрафного. Трубін не врятував.

За шість хвилин рахунок на табло вже був 2:0. І знову відзначився Джеко. Цього разу після навісу з флангу він виграв боротьбу за позицію та головою відправив м'яч у ворота.