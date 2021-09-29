Інтер не зламав оборону Шахтаря: хто став найкращим гравцем матчу Ліги чемпіонів

Шахтар та Інтер розписали "суху" мирову у Лізі чемпіонів. Визначився найкращий гравець матчу у Києві.

Домінування Шахтаря не перевтілилось у гол

Донецькому клубу вдалось взяти перше очко у груповому раунді Ліги чемпіонів. Шахтар був ближчим до перемоги, але гравці Інтера не дозволили супернику пробити міцну оборону команди.

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Клуби провели рівний перший тайм, а от у другому перевага "гірників" була тотальною. Найкращим у складі команди Роберто Де Дзербі та загалом у грі став бразилець Алан Патрік. Експерти WhoScored оцінили дії футболіста у 7.9.

Високу оцінку отримали захисники донецького клубу – Микола Матвієнко (7.3) та Ісмаїлі (7.2). У складі Інтера найкращим став оборонець Мілан Шкриняр, який неодноразово руйнував атаки "гірників" – 7.8.



Шахтар – Інтер: оцінки гравців / Скриншот із WhoScored