Інтер не зламав оборону Шахтаря: хто став найкращим гравцем матчу Ліги чемпіонів
Джерело:24 канал
Шахтар та Інтер розписали "суху" мирову у Лізі чемпіонів. Визначився найкращий гравець матчу у Києві.
Домінування Шахтаря не перевтілилось у гол
Донецькому клубу вдалось взяти перше очко у груповому раунді Ліги чемпіонів. Шахтар був ближчим до перемоги, але гравці Інтера не дозволили супернику пробити міцну оборону команди.
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Клуби провели рівний перший тайм, а от у другому перевага "гірників" була тотальною. Найкращим у складі команди Роберто Де Дзербі та загалом у грі став бразилець Алан Патрік. Експерти WhoScored оцінили дії футболіста у 7.9.
Високу оцінку отримали захисники донецького клубу – Микола Матвієнко (7.3) та Ісмаїлі (7.2). У складі Інтера найкращим став оборонець Мілан Шкриняр, який неодноразово руйнував атаки "гірників" – 7.8.
Шахтар – Інтер: оцінки гравців / Скриншот із WhoScored
- Після другого туру групового раунду Інтер та Шахтар йдуть на третьому та четвертому місцях відповідно. В обох клубів по одному очку.
- Групу несподівано очолив Шериф, який очолює Юрій Вернидуб – 6 балів. Другим із трьома пунктами йде мадридський Реал.
- У наступному турі команда Де Дзербі прийме Реал (19 жовтня), а Інтер вдома зіграє проти сенсації Ліги чемпіонів Шерифа (19 жовтня).