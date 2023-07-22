Інтер може зістрибнути з трансферу Трубіна: фінансові апетити Шахтаря злякали гранд Серії А

Схоже, що епопея з трансфером Анатолія Трубіна в Інтер закінчиться провалом. Італійський клуб зменшив свою зацікавленість до українського голкіпера Шахтаря.

А все через солідні фінансові апетити "гірників", які хочуть виручити за Трубіна максимальну суму. Це й відлякало Інтер, для якого Анатолій був номером один у трансферному списку на воротарській позиції, повідомляє джерело із посиланням на Sky Sport Italia.

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Підняття ціни на 21-річного голкіпера Шахтаря змусило "нерадзуррі" засумніватись у доцільності цього трансферу. Тепер Трубін посунувся на друге місце. Тепер пріоритетним варіантом для Інтера є нинішній воротар мюнхенської Баварії та збірної Швейцарії Янн Зоммер.

Цікаво, що на перемовини з керівництвом італійського клубу особисто вирушив спортивний директор Шахтаря Даріо Срна, якому вдалось провернути 100-мільйонний трансфер Михайла Мудрика у Челсі. Однак, схоже, щось пішло не за планом "гірників".

У ЗМІ фігурували різні цифри щодо вартості Трубіна – від 15-ти до 40-ка мільйонів євро. Натомість за даними Transfermarkt, ціна на Анатолія складає 22 мільйони євро.

Інтер ж не готовий платити за воротаря збірної України не більше 15 мільйонів. Але це далеко не та сума, яку хочуть бачити донеччани.

Також була інформація, що італійський гранд розглядає придбання одразу двох голкіперів, адже Андре Онана вже став футболістом МЮ, а у 39-річного Саміра Хандановича закінчився контракт із "нерадзуррі". Тому серед претендентів на підсилення воріт Інтера розглядають голкіпера Тоттенхема Уго Льоріса, який не проти покинути "шпор".

Натомість зірковий ексголкіпер Манчестер Юнайтед Давід де Хеа відхилив пропозицію Інтера. Він хотів би повернутись грати на Батьківщину.

До слова. Наразі на тлі усіх цих чуток Трубін готується із Шахтарем на зборах у Нідерландах до нового сезону-2023/2024. Вже 22 липня о 15:00 "гірники" зіграють черговий товариський матч проти Утрехта. Донеччани спробують здобути свою дебютну перемогу під керівництвом Патріка ван Леувена, який дуже невдало розпочав на чолі Шахтаря.

Донецький клуб під керівництвом нідерландського спеціаліста у перших трьох поєдинках оформив лише одну мирову та зазнав двох розгромних поразок.